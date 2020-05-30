شكرا لقرائتكم بريمن وهرتا برلين يواصلان نتائجهما الجيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فريق فيردر بريمن صحوته واقتنص فوزا غاليا من ملعب مضيفه شالكه 1 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

كما واصل هرتا برلين نتائجه الرائعة تحت قيادة مدربه الجديد برونو لاباديا وفاز على ضيفه أوغسبورغ 2 - صفر. وفي مباريات أخرى تغلب هوفنهايم على مضيفه ماينز 1 - صفر وانتراخت فرانكفورت على مضيفه فولفسبورغ 2 - 1.

وفي غيلسنكيرشن، سجل بيتنكورت ليوناردو هدف الفوز لبريمن في شباك شالكه في الدقيقة 32. وحصد بريمن سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات له، إذ استأنف مشواره بالخسارة أمام ضيفه باير ليفركوزن 1 - 1 في أول مباراة له عقب عودة البوندسليغا بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل أن يفوز على مضيفه فرايبورغ 1 - صفر ثم تعادل سلبيا مع بوروسيا مونشنغلادباخ قبل أن يحقق الفوز اليوم على ملعب شالكه.

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وظل بريمن في المركز الثاني من القاع برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن بادربورن متذيل الترتيب وبفارق نقطتين خلف دوسلدورف صاحب المركز الثالث من القاع وثلاث نقاط عن ماينز صاحب المركز الخامس عشر، أما شالكه فتوقف رصيده عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وفي برلين، فاز هرتا على ضيفه أوغسبورغ بهدفين سجلهما جافايرو ديلروسون في الدقيقة 23 وكريستوف بيونتيك في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد هرتا إلى 38 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد اوجسبورج عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

ولم يعرف هرتا طعم الخسارة منذ استئناف البوندسليغا حيث فاز على هوفنهايم بثلاثية بيضاء ويونيون برلين برباعية دون رد قبل أن يتعادل في الجولة الماضية مع مضيفه لايبزيغ بهدفين لكل فريق.