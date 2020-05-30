شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية شعار سلسلة أندية سيتي كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أندية سيتي كلوب شعار العالمية لتوفير افضل الخدمات لاعضاءها كخطوة لاحقة بعد نجاح سلسلة أندية سيتى كلوب في الدخول بقوة الي عالم الرياضة المصرية بعد نجاحها في توفير نادي اجتماعي رياضي علي مستوى راق في كل محافظات الجمهورية بخلاف القاهرة والجيزة وهي الخطوة التي كانت تفتقدها المحافظات المصرية خلال السنوات الماضية، حيث اصبح الان كل محافظة تضم نادي لا يقل في خدماته الاجتماعية والرياضية عن محافظتي القاهرة والجيزة اللتان يتمركز فيهما معظم الاندية ذات الصيت والاسم اللامع.

ادارة أندية سيتي كلوب رفعت شعار العالمية في كل الخدمات التي تقدمها لأعضاءها، بعدما أنهت ادارة سيتي كلوب التعاقد مع اشهر الماركات العالمية سواء في المطاعم او المحلات التي تتواجد داخل مقرات سلسلة اندية سيتي كلوب، وسيكون هناك سلسلة مطاعم وكافيهات عالمية ذات علامات تجارية شهيرة داخل كل نادي لتوفير أفضل الخدمات الاجتماعية لاعضاءها باسعار في متناول جميع الأعضاء مع الاتفاق علي تقديم عروض وخدمات مميزة من جانب المطاعم والكافيها لاعضاء سيتي كلوب كنوع من انواع التميز لاعضاء النادي.

وعلي المستوي الرياضي فقد نجحت ادارة سيتي كلوب في التعاقد مع شركة ملابس عالمية ستكون مفاجأة لكل أعضاء النادي فور الاعلان عنها ، لتوفير ملابس جميع لاعبي سيتي كلوب في كل المحافظات كما تم التعاقد مع أندية عالمية لانشاء اكاديميات لها في سيتي كلوب، حيث ستوفر هذة الخطوة امكانية تدريب الناشئين بأحدث الطرق وأفضل وسائل التدريب والتي تطبق في العالم كله، لافراز ناشئين يكون لهم تواجد في عالم الاحتراف الاوروبي.