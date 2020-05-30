شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف حقيقة توصية إلغاء دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، حقيقة إلغاء النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد التقارير المختلفة عن وجود توصية من اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم استكمال المسابقة لتجنب فيروس كورونا.

وقال أمير مرتضى منصور لـ"الخليج 365":"لم يصلنا أي خطاب من الاتحاد الافريقي بخصوص استكمال أو إلغاء دوري الأبطال"، وذلك للتأكيد على عدم وجود أية مباحثات بين الكاف والأندية المتأهلة إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا بشأن المسابقة التي تأهل الزمالك فيها إلى نصف النهائي لملاقاة الرجاء المغربى وتأهل الأهلى إلى نفس الدور وسيواجه الوداد المغربى.

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