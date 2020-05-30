تروي ديني: تلقيت رسائل تتمنى إصابة ابني بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف اللاعب الإنجليزي تروي ديني، قائد فريق واتفورد الإنجليزي لكرة القدم، أنه تلقى رسائل من أشخاص تتمنى إصابة طفله البالغ من العمر 5 أشهر بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أبدى عدم رغبته بالعودة إلى التمارين استعدادا لاستئناف محتمل للدوري الممتاز.

تروي ديني رفض العودة إلى التدريبات، حتى من دون احتكاك، منذ أن عاود واتفورد وأندية الدوري الممتاز الأسبوع الماضي التدريبات من جديد، تحضيرا لاستئناف متوقع للموسم المعلق منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا “كوفيد-19”.

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ديني سبق أن أعرب عن مخاوفه من العودة خشية نقل عدوى كورونا إلى طفله الرضيع، الذي يعاني صعوبة في التنفس، حتى قبل الإعلان عن إصابة زميله في واتفورد الجامايكي أدريان ماريابا وموظفَين في النادي بالفيروس.

المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 31 عاما نتيجة لتصريحاته تعرض للانتقادات والكلام الجارح، خلال أسبوع “التوعية بالأمراض العقلية”.

اللاعب قال بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية: رأيت بعض التعليقات المتعلقة بابني، حيث قال بعض الناس (أتمنى أن يصاب ابنك بكورونا).. هذا الجزء الأصعب بالنسبة لي، إذا أجبتهم سيقولون (ها قد نلنا منه، وسيستمرون في فعلتهم)”.