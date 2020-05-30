عصام الحضري ثاني أفضل حارس في تاريخ أفريقيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تخلو قائمة أفضل حارس في تاريخ القارة الأفريقية من اسم العملاق المصري عصام الحضري، حارس الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق.

الحارس الأسطوري لمنتخب المغرب، بادو الزاكي، تصدر استطلاع رأي أجرته صفحة كأس العالم التابعة لـ”الفيفا” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لاختيار أفضل حارس مرمى في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

حساب “الفيفا”، رشح أربعة حراس للمنافسة على لقب أفضل حارس في تاريخ القارة السمراء وهم المغربي، الزاكي (64 عاما)، والمصري عصام الحضري (47 عاما)، والكاميرونيان جوزيف أنطوان بيل (65 عاما)، وتوماس نكونو (63 عاما).

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الزاكي، الذي كانت له تجربة احترافية ناجحة في صفوف مايوركا الإسباني بين العامين 1986 و1992، جاء في المركز الأول، بحصوله على نسبة 31% من الأصوات.

الحضري الملقب بـ”السد العالي”، الذي دخل تاريخ بطولة كأس العالم كأكبر لاعب سنا يلعب في نهائيات البطولة، جاء في المرتبة الثانية، بنيله 28 بالمئة من الأصوات.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب الكاميرونى بيل، الذي حصل على 25 بالمئة، فيما عاد المركز الرابع لمواطنه نكونو (15 بالمئة).