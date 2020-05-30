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إلغاء مباراة كرة قدم بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم اليوم السبت، إنها "ألغت مباراة بعد استئناف النشاط بعد اكتشاف إصابة بعض اللاعبين والعاملين في فريق كارباتي بفيروس كورونا المنتشر حول العالم".

وكان من المفترض إقامة مباراة كارباتي ضد ماريوبول غداً الأحد دون حضور الجماهير.

ولم يوضح مسؤولو كرة القدم عدد اللاعبين المصابين أو موعد إقامة المباراة في وقت لاحق.

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وقالت الرابطة في بيان "المصابون تم نقلهم إلى العزل الفردي. لم تظهر عليهم أي أعراض".

وبدأت الحكومة الأوكرانية تخفيف القيود التي فرضتها في مارس آذار لاحتواء تفشي فيروس كورونا وسمحت بإقامة الأنشطة لو خضع جميع المشاركين للكشف والتوافق مع كل متطلبات السلامة.

وقرر الاتحاد استئناف مباريات الدوري الممتاز وكأس أوكرانيا دون حضور الجماهير.

ويلعب دينامو كييف ضد شاختار دونيتسك وهما من أشهر أندية أوكرانيا غداً الأحد.

وسجلت أوكرانيا 23304 حالات إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 696 وفاة حتى اليوم السبت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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