شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور يعلن اقتراب تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عن عقده جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، للحديث معه حول تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، قائلا عن ذلك الملف:" قطعنا مشوار كويس وهنجدد قريب جداً لكارتيرون وسيتم الإعلان بصورة رسمية عن هذا الأمر"، وأوضح أمير مرتضى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن ملف التجديد لكارتيرون تم بحثه مع المدرب الفرنسي في الجلسة التي عقدها معه ليتم التأكيد على استمرار المدرب الفرنسي في قيادة الفريق الأبيض وذلك خلال الموسم المقبل.

وقاد كارتيرون، الزمالك، قبل توقف النشاط الكروى فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وسجل اللاعبون معه 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 15 هدفًا، فيما أشرك 26 لاعبًا من لاعبى الزمالك، ونجح المدرب الفرنسي في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتى السوبر الأفريقي والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب إلى جانب قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا لملاقاة الرجاء المغربى.