شكرا لقرائتكم شطة: شهادة رئيس كاف فى قضية الوداد ضد الترجى لا قيمة لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد المنعم شطة نجم النادي الأهلى الأسبق وعضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن شهادة أحمد أحمد رئيس الكاف فى قضية الوداد المغربي ضد الترجى التونسي أصبح لا قيمة لها خاصة أن فيفا أحالت الأمر للجنة الانضباط بالكاف بعد شهادته.

وكان من بداية الأمر الاتحاد الأفريقي أسند القضية للجنة التنفيذيه واتخذت قرار دون الرجوع للجنة الانضباط وبالتالي فإن الفيفا طلبت من اللجنة التنفيذية الرجوع للجنة الانضباط المختصة فى النظر لمثل هذه القضايا .

وأضاف شطة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن انسحاب فريق الوداد المغربي من المباراة كان خطأ كبير أضعف موقف الفريق المغربي فيما بعد وكان عليه استكمال المباراة مع رفع القضية للمحكمة الرياضية المختصة مثل هذه النزاعات.

وكانت قد أجريت أمس جلسة الترافع الخاصة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وذلك أمام أنظار محكمة التحكيم الرياضي "الكاس".

وحسب تقرير لـ"فوت 24" فإن الجلسة كانت مرهقة بين مرافعات واستماع للشهادات فيما استمرت لنحو 9 ساعات وفقا لما أكده رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية للترجي .

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