شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي لبحث ملف سعد سمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماعه المقبل مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي تطورات قضية سعد سمير مدافع الفريق التي اشتعلت خلال الفترة الماضية بسبب عقده الجديد بالنادي قبل أن تقوم لجنة التخطيط بتوقيع عقد جديد مع اللاعب.
وبدأت الأزمة عندما تم رفع اسم سعد سمير من قائمة الأهلي في يناير الماضي من أجل قيد كهربا بدلاً منه خاصة وأن سعد كان_ ومازال_ مُصاب ويحتاج لفترة طويلة للتعافي من هذه الإصابة، وأرسل اتحاد الكرة للأهلى خطاباً يؤكد فيه أن سعد سميرwfp لاعب حر ويمكنه التوقيع لأى نادٍ، خاصة أنه تم رفع اسمه من النادى منذ يناير الماضى ولا يرتبط بأى عقود مع النادى، وحال قيده لابد من توقيعه على عقود جديدة، وهو ما سعى إليه الأهلى حتى وقع سعد سمير على العقود الجديدة مؤخراً.
وقام مسئولو الأهلي مؤخراً بتوقيع عقود جديدة مع سعد سمير وسيبحث الخطيب مع لجنة التخطيط وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة تطورات هذه الأزمة التى تم حسمها مؤخراً ليسدل النادي الستار على هذا الملف الشائك.
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