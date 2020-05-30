البدرى يتابع عمر مرموش في الدوري الألماني للاستفادة منه فى المنتخب

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جدة - عمرو شويل يتابع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء جهازه الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر ، عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألماني خلال مشاركته في منافسات الدوري الألماني من أجل التعرف علي مستواه ومدي إمكانية الاستفادة منه في صفوف المنتخب الوطني في حالة استمراره بالمشاركة مع فريقه وتألقه بمنافسات الدوري الألماني .
ويأتي ذلك في في إطار خطة الجهاز الفني لضم عناصر جديدة للفريق الوطني واتساع قاعدة الاختيارات سواء في اللاعبين المحليين أو الدوليين حيث يحرص الجهاز الفني للمنتخب علي مراقبة لاعبينا الدوليين في الخارج خلال هذه الفترة لمتابعة كل التطورات الخاصة بمراحل عودة المنافسات من جديد.
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