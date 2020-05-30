شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسعى للتعاقد مع مانولوفيتش لقيادة الدراويش خلفا لجوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع نادى الإسماعيلي، الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى السابق للوداد المغربى ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلفا للفرنسى ديديه جوميز الذى يستعد للرحيل عن الفريق بداية من الموسم الجديد.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكهم مثلها .

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قال موقع " le360 " المغربى أن الإسماعيلى يفاضل بين زوران مانولوفيتش مدرب الوداد السابق، وتاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، لتولي قيادة الفريق خلفا للفرنسي ديدي جوميز، الذي لاينوي الفريق التجديد له.

وكان فريق الوداد المغربى قد فسخ التعاقد مع المدرب الصربي زوران، بعد إقصاء الفريق من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتذبذب نتائجه على مستوى البطولة الاحترافية الاحترافية.