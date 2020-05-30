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تأجيل مباراة في الدوري الأوكراني بعد إصابة لاعبين بكورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم يوم السبت تأجيل مباراة كانت مقررة الأحد، بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس المستجد.

والمباراة المؤجلة كانت مقررة يوم الأحد في مدينة لفيف بغرب البلاد، بين فريقي كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول، وتأتي في نهاية الأسبوع الذي شهد استئناف مباريات الدرجة الأولى إثر تعليقها لأسابيع بسبب "كوفيد-19".

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وأوضحت الرابطة أن التأجيل سببه ظهور نتائج إيجابية لفحوص كشف "كوفيد-19"، خضع لها عدد من لاعبي المضيف وأفراد من جهازه الفني. وفي حين لم يتم تحديد عدد الأفراد الذين ثبتت إصابتهم، أشارت الرابطة الى انه تم "عزلهم" جميعا.

وتتبقى تسع مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم. وستقام مباريات ما بعد الاستئناف خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين. وضمن الإجراءات الصحية المتخذة على هامش المباريات، يتم قياس درجة حرارة أفراد الأندية قبل كل لقاء.

وأعلنت أوكرانيا يوم السبت تسجيل 23204 حالة إصابة بالفيروس، و696 وفاة.

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