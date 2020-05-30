’’عيل مستجد.. وهلفوت‘‘.. هجوم متبادل بين تركي آل الشيخ وعضو الأهلي.. والمستشار السعودي يستعين بتسجيل صوتي.. والخطيب يتدخل

كتب: ضياء السقا

اشتعلت الأزمة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، وإدارة الأهلي، بعد تبادله الهجوم مع محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

وهاجم سراج، مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وتركي آل الشيخ، بشكل غير مباشر، وكتب عبر حسابه الرسمي فيس بوك: “بعيدا عن الكورونا ربنا يحفظنا ويسلمنا منها جميعاً في فيروس عجوز موجود من زمان في قطاع الرياضة في مصر وفي فيروس تاني عيل لسه مستجد من الخارج الفيروسات دي بتنشر فتن وقرف ومشاكل طول الوقت في الرياضة وبين الناس وبين بعض وبين أكبر جمهورين في مصر”.

وتابع سراج:”أنا واحد مرضاش بإحداث أي نوع من أنواع الفتنة بينهم بأي شكل من الأشكال إحنا في النهاية ولاد بلد واحدة نختلف اه نهزر مع بعض اه لكن تطاول وأذى ده منبوذ ومرفوض بالنسبالي من الجانبيين، المشكلة أن الفيروسات دي مختلفة عن الكورونا في حاجة وهي أن لها علاج بس العلاج لازم يجي من الدولة”.

وأكمل:”ويكون جذري الدولة اللي أنا بحترمها وبقدرها عشان محدش يزايد عليا أنا ابن مؤتمر الشباب ودايماً بكون فخور بده وظهوري الأول هناك في 2016 وعرضي لأفكاري كان دفعة ونقلة ليا في أمور تانية كتير مؤتمر شباب مصر اللي كله طموح وتفاؤل وفكر ونقاء مش أجواء عشوائية وفتن وبلطجة تعوق الواحد عن أهدافه وطموحه الحقيقي لرفعة بلده وناديه المفضل اتمني يكون في مستمع لأن فاض الكيل اللهم بلغت اللهم فاشهد”.

تركي يرد

من جانبه، شن آل الشيخ، هجومًا حادًا على عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ووصفه بالهلفوت.

وقال تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “هوا مين الهلفوت ده محمد سراج الدين؟ ايه موقعك من الاعراب بس قبل مرد عليك يا هلفوت؟".

آل الشيخ يواصل الهجوم بتسجيل صوتي

وفي سياق متصل، واصل رئيس هيئة الترفيه السعودية، هجومه على إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، تسجيلا صوتيا لمحادثة بين مسئولي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي للنادي الأهلي.

ومضمون المحادثة أن إدارة الأهلي أصدرت تعليمات لمسئولي صفحات مواقع التواصل لتهدئة الأجواء، وعدم نشر أي شئ عن تركي آل الشيخ ، بسبب الخلافات بينه وبين الإدارة.

وعلّق تركي آل الشيخ على التسجيل الصوتي للمكالمة قائلاً: "أسلوب رخيص زي رخص اللي بيديهم التعليمات".

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الخطيب يتدخل

وفي نفس السياق، رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على فريق الكرة الأول، فتح تحقيق مع محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة بعد قيام الأخير بشن هجوم حاد ضد تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ووصفهما بـ”الفيروسات” التي ستفسد الرياضة المصرية وعلاقة جماهير القطبين.

وبحسب "القاهرة 24"، وجه بيبو، تحذيرا فقط إلى محمد سراج بعدم الانسياق وراء بعض الغاضبين من الجمهور الأحمر، مؤكدا له أن عليه احترام قرار مجلس الإدارة والذي تم إعلانه منذ عام تقريبا ومنع فيه أعضاء مجلس الإدارة أو أي فرد من العاملين في النادي من استخدام منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن النادي في أي قضية.

تركي ينقلب على الخطيب

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، جدلا كبيرا، خلال الأيام الماضية، بعد هجومه بشكل غير مباشر على مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجه تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير بس وأضح إنهم مش حيتغيرو في حاجه، الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!”.

واتهم المستشار السعودي، إدارة الأهلي بعمل لجان إلكترونية للهجوم عليه، قائلا: "لما تشغلو لجان على الأقل أدوهم كلام منطقي… مش حاجه متمشيش على عيل عنده ٤ سنين!".

وتجدد الخلاف بين تركي والخطيب، بسبب عدم تعاون إدارة الأهلي معه لرغبته في دعم ومساندة الفريق ببعض الصفقات الجديدة دون أن يجد تعاونًا من جانب المجلس الأحمر.

من جانبه، كشف موقع "الكابتن" كواليس تجدد خلافات تركي مع الخطيب، حيث جاءت الصفقات الجديدة لتكون فتيل الأزمة بسبب عرض الشيخ بعض الأسماء على مسئولي الأهلي لجلبها في ميركاتو الصيف، وتحمله بكل التكاليف وعلى رأسهم سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي وموليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي بخلاف البرازيلي كينو ليختار الأهلي ما يشاء.

لكن الأزمة الكبرى تمثلت في أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني، بعدما وافق الخطيب على عودته للأهلي، وقاد الشيخ خط المفاوضات مع اللاعب بناء على موافقة مسئولي الأهلي على عودته، واتفق تركي مع حجازي بالفعل على كل تفاصيل الصفقة وراتبه السنوي الذي كان سيصل إلى 35 مليون جنيه.

لكن تركي تفاجأ بتراجع الخطيب عن عودة اللاعب، وأغلق الباب على الصفقة بسبب الراتب السنوي الكبير للاعب، على الرغم من أن خزينة الأهلي لن تتحمل أي جنيه من راتب حجازي، لكن رفض الخطيب تمثل في خوفه من حدوث مشاكل داخل الفريق من راتب حجازي بسبب وضع سقف لعقود اللاعبين.

وفي الوقت ذاته حدث اتفاق بين الخطيب وتركي فيما يتعلق بمستقبل حسام عاشور، وعرض تركي دفع مبلغ ٢٤ مليون جنيه للاعب ترضية له وتكليلًا لمجهوده مع الأهلي، بجانب تحمل مهرجان اعتزاله مع نادٍ أوروبي كبير، قبل أن يتفاجأ بعدها بتجاهل الأهلي، وعدم الإعلان عن الاتفاق في وسائل الإعلام.

وشهدت العلاقة بين الخطيب وآل الشيخ منحنيات عدة بداية من دعم غير مسبوق خلال الانتخابات الماضية حيث كان من أسباب نجاح القائمة بالكامل ثم تدعيم النادي ماديا وحسم صفقة صلاح محسن من إنبي قبل أن تبدأ الخلافات التي وصلت إلى أبعد مدى قبل أن يتصالح الطرفان ويتبادل هو والخطيب الزيارات.