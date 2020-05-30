فورمولا واحد: الحكومة النمسوية تجيز إقامة سباقين في يوليو

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فيينا : أجازت الحكومة النمسوية السبت إقامة سباقين من دون جمهور في الخامس من تموز/يوليو و12 منه، يؤمل في ان يطلقا موسم بطولة العالم للفورمولا واحد المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر ان تنطلق بطولة 2020 منتصف آذار/مارس، لكن تبعات فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك. ولقيت السباقات العشرة الأولى التي كانت مقررة هذا الموسم، مصير الإلغاء أو التأجيل الى موعد غير محدد.

ويأمل منظمو بطولة العالم في إطلاق الموسم من على حلبة ريد بول رينغ، من خلال إقامة سباقين متتاليين.

وأوضحت وزارة الصحة النمسوية في بيان ان "سباقي الفورمولا واحد في 5 و12 تموز/يوليو في سبيلبرغ (...) سيقامان من دون مشجعين"، مشيرة الى ان "المنظمين قدموا خطة سلامة آمنة كاملة واحترافية" تشمل إجراءات للوقاية من "كوفيد-19".

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وسبق للحكومة المحلية ان حذرت منظمي السباق، من انها لن تسمح بإقامته في حال لم يترافق ذلك مع إجراءات صحية صارمة للوقاية من احتمالات العدوى.

وأوضح بيان وزارة الصحة "إضافة الى الإجراءات الصحية الصارمة، يلحظ البروتوكول أيضا إجراء فحوص وبيانات صحية دورية للفريق وكل العاملين الآخرين" المعنيين بإقامة الجائزة.

وأكدت "العنصر الأساسي سيكون التنسيق الوثيق بين المنظمين والسلطات الصحية الإقليمية والمحلية".

وبدأت النمسا اعتبارا من منتصف أيار/مايو الحالي، تخفيف إجراءات الاغلاق التي فرضت للحد من تفشي الوباء. وسجلت البلاد أقل من 700 حالة وفاة معلنة بسبب "كوفيد-19".