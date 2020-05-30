فونيني يستغل توقف منافسات كرة المضرب لمعالجة كاحلَيه

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باريس: أعلن المصنف 11 عالميا الإيطالي فابيو فونيني السبت انه سيستغل توقف منافسات كرة المضرب في الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد، للخضوع لعملية بالمنظار لمعالجة آلام في الكاحلين.

وكتب اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 33 عاما عبر حسابه على تويتر "أعاني من مشكلة في كاحلي الأيسر منذ ثلاثة أعوام ونصف عام، وهي أمر اعتدت على التأقلم معه. ثم بدأت أعاني من آلام في كاحلي الأيمن أيضا منذ عامين".

وتابع "كنت آمل في ان تزول هذه المشاكل خلال إجازة الشهرين التي أمضيتها بسبب إجراءات الاغلاق (بسبب +كوفيد-19+)، لكن عندما استأنفت التمارين، كانت (الآلام) حاضرة".

وأكد انه "بعد التشاور مع فريقي الطبي، قررت الخضوع لعملية بالمنظار في الكاحلين. أعتقد انه الأمر المناسب للقيام به في ظل توقف الدورات في هذه الإجازة القسرية"، مشيرا الى انه سيخضع للعملية اليوم.

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وتوقفت منافسات كرة المضرب، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ آذار/مارس بسبب انتشار وباء "كوفيد-19". ومن المقرر ان يمتد تعليق منافسات الكرة الصفراء للمحترفين حتى نهاية تموز/يوليو.

وحقق فونيني تسعة ألقاب في مسيرته الاحترافية، أبرزها دورة مونتي كارلو للماسترز ألف نقطة في العام 2019.

ويبقى أفضل تصنيف في مسيرة الإيطالي، المركز التاسع الذي احتله في تموز/يوليو 2019. وهو بقي ضمن العشرين الأوائل في تصنيف المحترفين بشكل متواصل منذ شباط/فبراير 2018.