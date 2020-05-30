شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا توافق على إقامة سباقى فورمولا 1 فى 8 و12 يوليو بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعطت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، الضوء الأخضر لإقامة سباقين فى بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، لينطلق الموسم المؤجل فى الثامن و12 يوليو بدون جماهير وبالتوافق مع خطط احتواء انتشار فيروس كورونا.

وتستضيف حلبة رد بول فى سبيلبيرج، التى تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة فيينا، السباقين.

وفى وقت سابق من العام الحالى أعلن منظمو فورمولا 1 عن خطط محاولة انطلاق الموسم، الذى تأجلت بدايته، فى النمسا بدون جماهير والانتهاء فى أبو ظبى فى ديسمبر كانون الأول بعد سباقات فى آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

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وكانت النمسا من بين الدول التى بدأت تخفيف القيود مع تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد الدولى للسيارات يوم الخميس إن كل فريق من العشرة المشاركين فى البطولة سيُسمح له باصطحاب 80 فردا بحد أقصى فى كل سباق عندما ينطلق الموسم فى يوليو.

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية فى موقعها الرسمى فى الإنترنت أن المنظمين قدموا خطة أمنية شاملة واحترافية لمنع العدوى.

وقال رودولف أنشوبر وزير الصحة "الخطة تدعو إلى إجراءات صحية صارمة واختبارات دورية وفحوصات صحية للفرق وموظفيها".