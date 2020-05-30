شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش ملف سعد سمير خلال اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فى إجتماعه المقبل مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى، تطورات قضية سعد سمير مدافع الفريق التى اشتعلت خلال الفترة الماضية بسبب عقده الجديد بالنادى قبل أن تقوم لجنة التخطيط بتوقيع عقد جديد مع اللاعب.

وبدأت الأزمة عندما تم رفع اسم سعد سمير من قائمة الأهلى فى يناير الماضى لقيد كهربا بدلاً منه، خاصة أن سعد كان_ ومازال_ مُصاباً ويحتاج لفترة طويلة للتعافى من هذه الإصابة، وأرسل اتحاد الكرة للأهلى خطاباً يؤكد فيه أن سعد سمير لاعب حر ويمكنه التوقيع لأى نادٍ، خاصة أنه تم رفع اسمه من النادى منذ يناير الماضى ولا يرتبط بأى عقود مع النادى، وحال قيده لابد من توقيعه على عقود جديدة، وهو ما سعى إليه الأهلى حتى وقع سعد سمير على العقود الجديدة مؤخراً.

ووقع مسئولو الأهلى مؤخراً عقوداً جديدة مع سعد سمير، وسيبحث الخطيب مع لجنة التخطيط وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة تطورات هذه الأزمة التى تم حسمها مؤخراً ليسدل النادى الستار على هذا الملف الشائك.