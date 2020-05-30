شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يتابع عمر مرموش في الدوري الألماني لإمكانية ضمّه للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر وأعضاء جهازه الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألمانى خلال مشاركته فى منافسات الدورى الألمانى، للتعرف على مستواه ومدى إمكانية الاستفادة منه فى صفوف المنتخب الوطنى فى حال استمراره بالمشاركة مع فريقه وتألقه بمنافسات الدورى الألمانى.

يأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى لضم عناصر جديدة للمنتخب واتساع قاعدة الاختيارات سواء فى اللاعبين المحليين أو الدوليين، حيث يحرص الجهاز الفنى للمنتخب على مراقبة لاعبينا الدوليين فى الخارج خلال هذه الفترة لمتابعة كل التطورات الخاصة بمراحل عودة المنافسات من جديد.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اللجنة الخماسبة باتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يدرس إقامة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون فى شهر سبتمبر وأكتوبر أو نوفمبر المقبلين، وسيتم حسم هذه الأمور بصفة رسمية خلال الأيام المقبلة فى حال عدم انتشار فيروس كورونا بشكل كبير ورغبة كاف فى عدم تأجيل البطولة، وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى وقت سابق تأجيل مباريات منتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى التصفيات الأفريقية، حيث لم يخض الفراعنة سوى مباراتين فقط أمام كينيا وجزر القمر، بينما تم تأجيل مباراتيه أمام توجو أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا.