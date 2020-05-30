شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة تدريبات لدونجا استعداداً لعودة النشاط الكروي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نبيل عماد دونجا، لاعب فريق بيراميدز، تدريباته اليومية للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، استعداداً لاستئناف النشاط الكروي منتصف يونيو المقبل، ونشر دونجا فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال أدائه بعض التدريبات البدنية، ويحرص الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، على متابعة التدريبات اليومية للاعبى فريقه خلال تواجدهم فى المنزل فى ظل توقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى الممتاز.

ويقوم تشاتشيتش بإرسال برنامج تدريب يوميًا لجميع لاعبى الفريق من أجل تنفيذه والاطلاع عليه بعدها للتأكد من القيام بالتدريبات بالشكل الأمثل، والعمل على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر كثيرًا بتلك الفترة، خاصة وإنه من المحتمل أن تعود الرياضة بشكل جزئى بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وفقًا لما أكده أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة مع الثنائى نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة، قبل أن يتم إرجاء التعاقد معهما أو تراجع أولوية ضمهما، بعد مناقشة ملف اللاعبين المعارين والذين تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الجارى.

ويرى مسئولو الأهلى أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة قادر على تدعيم خط الوسط بعد عودته، مع وجود كل من عمرو السولية والمالى اليود يانج وحمدى فتحي، وذلك رغم رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم فى ظل رفض لجنة التخطيط تجديد تعاقده.

ووجدت إدارة الأهلى أن مستوى ثنائى الهجوم المعار صلاح محسن المعار لسموحة وأحمد ياسر ريان المعار للجونة لا يقل عن حسام حسن مهاجم سموحة، والذى كان على مقربة من الانتقال للأهلى فى أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية.