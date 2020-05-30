شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: شهادة رئيس الكاف فى قضية الوداد ضد الترجى ليس لها قيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم شطة، نجم النادى الأهلى الأسبق وعضو المكتب التنفيذى السابق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن شهادة أحمد أحمد رئيس الكاف فى قضية الوداد المغربى ضد الترجى التونسى أصبح لا قيمة لها. وعقدت أمس جلسة الترافع الخاصة بمباراة إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2019 بين الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى وذلك أمام محكمة التحكيم الرياضى "الكاس".

لمعرفة لماذا شهادة رئيس الكاف فى قضية الوداد ضد الترجى لا قيمة لها، عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

Advertisements

وحسب تقرير لـ"فوت 24"، فإن الجلسة كانت مرهقة بين مرافعات واستماع للشهادات فيما استمرت لنحو 9 ساعات وفقا لما أكده رياض التويتى رئيس اللجنة القانونية للترجى .

وكشفت تقارير صحفية مغربية عن مفاجأة من العيار الثقيل، فى شهادته التى أدلى بها أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أمس الجمعة، فى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، فيما يخص قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى فى النسخة الأخيرة 2019.

وقال أحمد أحمد، فى شهادته أمام محكمة التحكيم الرياضية، إنه تعرض لتهديدات من قبل مسئولى الترجى التونسي، من أجل تتويج الأخير بلقب دورى أبطال أفريقيا، وأن اتخاذه قرار أخر غير ذلك، سيتسبب فى ثورة الجماهير التونسية فى الملعب.