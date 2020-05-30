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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 30 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها جيرالدو يفاضل بين البرازيل أو أنجولا بعد الرحيل عن الأهلي، كاف يقترح إقامة تصفيات أمم أفريقيا فى سبتمبر وأكتوبر.

كاف يقترح إقامة تصفيات أمم أفريقيا فى سبتمبر وأكتوبر

كشف مسئولو اللجنة الخماسبة باتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يدرس إقامة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون في شهر سبتمبر وأكتوبر أو نوفمبر المقبلين، وسيتم حسم هذه الأمور بصفة رسمية خلال الأيام المقبلة في حالة عدم انتشار فيروس كورونا بشكل كبير ورغبة كاف في عدم تأجيل البطولة، وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى وقت سابق تأجيل مباريات منتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى التصفيات الأفريقية، حيث لم يخض الفراعنة سوى مباراتين فقط أمام كينيا وجزر القمر، بينما تم تأجيل مباراتيه أمام توجو أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

المدافع الأجنبى خارج حسابات الزمالك بسبب الأولويات فى التدعيم

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن استبعاد فكرة التعاقد مع مدافع أجنبى فى فترة الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل امتلاك الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى، إلى جانب حاجة النادى الأبيض لتدعيم بعض المراكز الأخرى التى تشكل أهمية فى أولويات التدعيم.

اتحاد الكرة يتعاقد على بوابات للتعقيم بعد إصابة محمود سعد بكورونا

ينهي مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شراء بوابات خاضة بالتعقيم ضد فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة بعد ظهور حالة إيحابية داخل الاتحاد لمحمود سعد المدير الفني للجبلاية، بعد مقابلته للمدربين العالقين في السعودية والإمارات موخراً، كما وضع اتحاد الكرة للموظفين شروط جديدة وهي منع استقبال أي زوار إلا في البهو الخاص بالاتحاد وعدم صعودهم للمكاتب الي جانب تخصيص أماكن معينة للتعامل مع طلبات الأندية، حفاظا على جميع العاملين، كما تم منح 12 موظفا إجازة أسبوعا ممن تعاملوا مع محمود سعد وطالبوهم بالعزل المنزلي وإخطار اتحاد الكرة في حالة ظهور أي أعراض عليهم. Advertisements

الأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي لضم حسين الشحات فى الصيف

نفت إدارة النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن تلقي حسين الشحات لاعب الفريق عرضاً من نادي النصر السعودي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي هذا الشأن قال أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء إن الأهلي لم يتلقي عروضاً رسمية لضم حسين الشحات الذي يُعد من أهم أعمدة الفريق الأساسية، موضحاً أن هناك تقارير مغلوطة كثيرة تتناثر في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول تلقي بعض لاعبي الفريق عروضاً من أندية خارجية حيث ذهبت بعض التقارير إلى أن هناك عروض عربية لضم على معلول ووليد آزارو المُعار لنادي الاتفاق السعودي وهو ما لم يحدث بشكل رسمي.

الزمالك يُعلن عن التجديد لـ"كارتيرون" بعد التوقيع الرسمى على العقد ينتظر مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.

جيرالدو يفاضل بين البرازيل أو أنجولا بعد الرحيل عن الأهلي

يفاضل الأنجولى جيرالدو "جناح" الأهلى بين العودة لنادى السابق أول أغسطس الأنجولى أو اللعب فى الدورى البرازيلى، الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلى، وذلك بعدما رفض اللعب فكرة الرحيل لى دورى خليجى أو عبرى رغم تلقيه عروضاً من دوريات عربية، أبرزها النجم الساحلى التونسى وخليجية يأتى فى مقدمتها عرض سعودى لكن اللاعب يرغب فى الانتقال للبرازيل أو أنجولا.

تحول إيجابية عينة كورونا لـ مدرب منطقة الفيوم للملاكمة إلى سلبية