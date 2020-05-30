شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مستشفى الأهلى بدون إصابات وتستعد لإغلاق أبوابها فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت مستشفى الأهلى من إغلاق أبوابها، بعد تأكيد الجهاز الطبى أن معظم المصابين أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز العائدين حمدى فتحى الذى سيكون قادراً على المشاركة مع أول تدريب للفريق الأحمر، ومن المقرر أن يعود الأهلي للتدريبات منتصف الشهر الجاري وفقاً لتأكيدات وزارة الرياضة بعد إيقاف النشاط الرياضي والكروي طوال الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتشهد الشهور المقبلة عودة محمد محمود للمشاركة فى التدريبات الجماعية، فى الوقت الذى تأكدت عودة سعد سمير قريبا، وسيصبح كريم نيدفيد هو النزيل الوحيد فى مستشفى الأهلى.