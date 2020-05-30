شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب التنس الإيطالى فونينى يخضع لجراحة فى كاحليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعب التنس الإيطالى المخضرم فابيو فونينى، لجراحة فى كاحليه اليوم السبت، لعلاج مشكلة يعانى منها منذ مدة طويلة، وفى بيان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى قال فونينى (33 عاما) إنه كان يأمل أن تتحسن حالته خلال فترة توقف بطولات التنس المستمرة منذ نحو أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأضاف فونينى، "أعانى من مشكلة فى كاحلى الأيسر منذ ثلاثة أعوام ونصف وهى مشكلة تعلمت التعايش معها، "بعد ذلك بدأت أعانى فى الكاحل الأيمن خلال العامين الأخيرين أيضا."

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وأردف اللاعب، قائلا "بعد الخضوع للفحص الطبى وبعد مناقشات مطولة مع فريقى قررت الخضوع لجراحة بالمنظار فى الكاحلين. أعتقد أنها خطوة صائبة فى ظل توقف البطولات.. سأخضع للجراحة اليوم."

وتوقفت جميع بطولات تنس المحترفين مطلع مارس الماضى بسبب انتشار الفيروس سريع العدوى حول العالم وتم تأجيل جميع بطولات المحترفين حتى بداية أغسطس المقبل على أقرب تقدير.