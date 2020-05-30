شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يحتفل بالفوز على أحمد حسن فى تنس الطاولة.. والصقر: "برفع روحك المعنوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال خوضه مباراة فى تنس الطاولة، حيث انضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى السد العالى ليشكلا فريقاً ضد أحمد حسن قائد الفراعنة السابق، واستطاع الحضرى ومهاجم الزمالك أن يتفوقا على أحمد حسن وزميله، وعلق الحضرى قائلاً، "قلتلك مش من مصلحتك إننا نجهز أنا ومصطفى يا عميد.. شد حيلك بقا يا صقرعشان تعوضوا فى العودة".

من جانبه رد أحمد حسن على عصام الحضري قائلاً، "يابني ياحبيبي أنا برفع من روحكم المعنوية علشان مصطفى اول مره يجيي المره الجايه هلعبك وانا قاعد في البيت".



احمد حسن

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ويبدو أن فيروس كورونا، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، كإجراء احترازى للحد من انتشار الوباء العالمى، أظهر موهبة جديدة لدى عصام الحضري، الذى بدأ يخطو خطواته الأولى فى عالم التدريب، بهدف نقل خبراته الدولية إلى غيره من اللاعبين، على أحد الملاعب الصغيرة القريبة من منزله، بعدما طلب أكثر من لاعب من السد العالي، تدريبهم خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم واكتساب المزيد من الخبرات استعداداً لعودة الدورى.

عصام الحضرى أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.

وتوافد العديد من نجوم الكرة على معسكر إعداد الحضري وكان أبرزهم طارق حامد وأحمد الشيخ ومصطفى محمد وعبد الله بكري وأحمد حسن.