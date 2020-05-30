شكرا لقرائتكم خبر عن عرب شمال أفريقيا ممنوعون عن مغادرة الأهلي والزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو النادى الأهلى التفريط فى لاعبيهم الأجانب، خاصة المتألقين منهم والذين باتوا من الكائز الأساسية فى صفوف القطبين، رغم وجود عروض خارجية واهتمامات خليجية وتركية بضم نجوم الفريقين خلال الميركاتو الصيفي، لتغليب المصلحة الفنية للقطبين على المنفعة المادية، ويفضل مسئولو الأهلى والزمالك الإبقاء على العناصر المهمة من الأجانب، خاصة لاعبى شمال أفريقيا، لاسيما بعدما نجحوا فى وضع بصمة جلية مع الفريقين، الأمر الذى دفع الإدارتين لإغلاق باب التفاوض حول بيع أحد اللاعبين فى الصيف المقبل، لتفادى الدخول فى صدام مع جماهيرهم حال اتخاذ تلك الخطوة.

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وأكد مسئولو النادى الأهلى أن الحديث عن عروض رسمية تلقاها على معلول ظهير أيسر الفريق مجرد اجتهادات من البعض ولا توجد لها أساس على أرض الواقع، مؤكدين أن النادى لم يتلق عروضاً رسمية من أى ناد لضم الظهير الدولى التونسى رغم أن كثيرين تحدثوا عن عروض كثيرة وصلت اللاعب من أندية عربية عديدة، أبرزها الهلال السعودى والعين الإماراتى وهو ما نفته الإدارة الحمراء جملة وتفصيلاً، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن بعض وكلاء اللاعبين قد يتحدثون عن رغبة بعض الأندية فى ضم على معلول لكن الامر لا يصل لمرحلة التفاوض الرسمى لذا لا يمكن البت أو النظر فى تصريحات وتلميحات بعض السماسرة من هنا أو هناك ولابد أن يكون الأمر رسمى وفى صورة مخاطبات رسمية .

على صعيد متصل، أكد على معلول لإدارة النادى أنه لا يعلم شيئاً عن أية عروض خليجية، سواء من الهلال السعودى أو غيره من أندية الخليج التى تحدثت عنها تقارير إعلامية سعودية وتونسية خلال الأيام الماضية، وأوضح الدولى التونسى لمسئولى القلعة الحمراء أنه لا يتحدث مع وكلاء لاعبين بشأن عروض احتراف لأن موقفه واضح من هذا الأمر، ويرغب فى البقاء مع الفريق ولا يفكر فى الرحيل حالياً على الإطلاق، لأنه سعيد بالتجربة الأهلاوية ويرغب فى استكمالها لعدة مواسم قادمة، ويرغب فى تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا، لذا لا يشغل نفسه بالحديث مع الوكلاء عن أية عروض احتراف خليجية أو أوروبية.

فيما أعلن الأهلى أن الدولى التونسى لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأن باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا.