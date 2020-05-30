شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحدد مراكز تحتاج تدعيماً بالإسماعيلى قبل رحيله.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق، طالب ناديه بتدعيم بعض المراكز فى فريقه حتى يتمكن من استعادة بريقه، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جوميز يرى أن الإسماعيلى فريق مميز ولكنه ينقصه تدعيم بعض المراكز بلاعبين أصحاب خبرات، لاسيما فى مراكز حراسة المرمى والمساكين وجناح وصانع ألعاب قادر على الربط بين هجوم ووسط الفريق بواقع 4 لاعبين فى هذه المراكز".

ويجهز جوميز تقريره عن الفريق طوال الفترة التى تولى فيها تدريب الدراويش تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة، برئاسة إبراهيم عثمان، خلال الفترة المقبلة قبل رحيله عن النادى، ويحسم إبراهيم عثمان خلال الأيام القليلة المقبلة مصير مفاوضات ناديه مع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق لوادى دجلة لتولى تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل الفرنسى ديديه جوميز، ورحب المدرب اليونانى بتدريب الإسماعيلى، حيث ما زال متواجداً فى القاهرة ولم يغادر لبلاده وتلقى ترشيحاً من بعض الوسطاء لتدريب الفريق الأصفر إلا أن القرار النهائى لايزال فى يد إبراهيم عثمان الذى يفضل التريث وانتظار مصير بطولة الدورى قبل إتخاذ القرارات النهائية لمسيرة فريق الكرة.

وتولى جونيس تدريب وادى دجلة لمدة موسم ونصف بالتحديد فى أغسطس 2018 قبل أن يرحل فى فبراير الماضى قاد خلالها الفريق 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

رغم أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم تمديد تعاقده الذى ينتهى فى يونيو المقبل، إلا أن إدارة النادى فضلت عدم الإعلان عن القرار بشكل رسمى سوى مع وضوح الرؤية بالنسبة لبطولة الدورى العام هذا الموسم، ومع إعلان القرار النهائى للمسابقة سوف توجه إدارة الدراويش الشكر للمدرب الفرنسى فى حالة الغاء المسابقة وفى حالة استمرارها سيكمل مسيرته لنهاية الموسم ويرحل أيضاً.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكهم مثلها .

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وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من الفرنسى ديديه جوميز أن المدرب طلب من إدارة ناديه ضرورة إخطاره بالموقف النهائى له مع النادى قبل فترة كافية من نهاية عقده، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "جوميز مرتبط بتعاقد مع الإسماعيلى ينتهى فى شهر يونيو المقبل، ويوجد بند فى العقد بين الطرفين بتمديده تلقائياً حال رغبة مسئولى الدراويش فى استمرار المدرب، ولكن بعد أزمة كورونا وقرار الفيفا بتمديد عقود المدربين واللاعبين أصبح المدرب الفرنسى ملتزماً بالتواجد مع الإسماعيلى لنهاية الموسم الجارى أياً كان توقيت ذلك".

وأضاف المصدر، "جوميز بعد موافقته على تخفيض عقده مع الإسماعيلى وتوقيعه إقراراً بذلك بشكل رسمى، طلب من مسئولى النادى ضرورة إخطاره بموقفه النهائى مع الإسماعيلى قبل 10 أيام من نهاية عقده حتى يستطيع التحضير للخطوة المقبلة فى حياته".

وتابع: "جوميز متشوق لاستمرار رحلته مع الإسماعيلى، سواء فى الدورى أو البطولة العربية التى وصل فى منافساتها لمرحلة الدور قبل النهائى، ويتطلع لتخطى عقبة الرجاء المغربى للوصول للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية الابطال ضمن خطة إعادة الدراويش لمنصات التتويج بعد طول غياب".

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.