شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى عن عروض لاعبى الزمالك: "مفيش حاجة رسمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة وصول عروض خارجية لنجوم الفريق بعد التقارير المختلفة التى ربطت فى الفترة الأخيرة أسماء لاعبى الأبيض بأندية خارجية، ليؤكد أمير مرتضى عدم وصول عروض رسمية للاعبين، نافيًا ما تردد عن وجود عروض لعدد من اللاعبين بالفريق فى المرحلة الماضية.

وقال أمير مرتضى منصور، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "لم تأت أية عروض للاعبى الفريق الحاليين، لكن هناك عروضاً شفوية لسيسيه"، ويقضى سيسيه حالياً فترة إعارة ضمن صفوف الاتحاد السكندرى، ستنتهى بنهاية الموسم الجارى وسيعود إلى قلعة ميت عقبة عقب نهاية الإعارة لتحديد مصيره.

وتلقى مجلس إدارة نادى الزمالك عروضا شفهية من أحد الأندية الإماراتية لضم الإيفوارى رزاق سيسيه إلى جانب عروض سعودية من خلال وكلاء اللاعبين، على أن يبحث سيسيه العروض مع إدارة الزمالك فور وصولها بشكل رسمى، ويدرس مسئولو النادى الأبيض العروض التى تلقاها الإيفوارى رزاق سيسيه، لتحديد وجهته المقبلة فى الانتقالات المقبلة لتحقيق عائد مادى جيد من وراء تسويق اللاعب بصورة جيدة، فى ظل السياسة التى يطبقها مجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور فى عدم رحيل أى لاعب إلا بعد تحقيق عائد مادى يناسب نادى الزمالك حيث سيتم تحديد مصير اللاعب خلال الفترة القادمة.

فيما رفض مسؤولو الاتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة رزاق سيسيه حيث يرغب مسؤولى زعيم الثغر فى الحصول على خدماته عقب نهاية الإعارة الممتدة حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر حيث أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.