شكرا لقرائتكم خبر عن حارس بيراميدز يخوض وصلة تدريب بالكرة فى الحجر المنزلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المهدى سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، وصلة تدريب بالكرة داخل منزله، فى ظل توقف النشاط الرياضى منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وينتظر ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، قرار اتحاد الكرة بعودة النشاط الرياضى تدريجيًا ابتداءً من 15 يونيو المقبل، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحديد موعد للجلسة التى سيتم عقدها مع المهدى سليمان لمناقشته فى تجديد تعاقده، وتعديله من الناحية المادية، حيث يرغب مسئولو الفريق السماوى فى تحصين اللاعب بتجديد تعاقده من العروض المغرية التى من المتوقع أن يتلقاها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تألق مع فريقه فى الفترة الماضية وأصبح من العناصر الأساسية.

ومن المقرر أن يعود ممدوح عيد إلى القاهرة فور عودة حركة الطيران بين بلدان العالم، حيث تمسك المدير التنفيذى بعقد الجلسة بصفة شخصية مع المهدى سليمان، وعدم ترك الأمر لهانى سعيد المدير الرياضى نظرًا لقلة خبرته فى تلك الأمور والتى من الممكن أن تتسبب فى فشل مفاوضات تجديد الحارس.

ويعد المهدى سليمان من أول اللاعبين الذين انضموا لصفوف فريق بيراميدز، إلا أن قيمة عقده لا تتخطى الـ 5 ملايين جنيه، وهو ما يراه اللاعب لا يتناسب مع إمكانياته وكونه من الأعمدة الأساسية بالفريق، والعروض المغرية التى يتلقاها من أجل الرحيل عن بيراميدز، وأيضًا بالمقارنة بباقى زملائه بالفريق والذين يتخطى عقدهم حاجز الـ 20 مليون جنيه.

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وكان المهدى سليمان أكد أن شريف إكرامى حارس مرمى كبير وأى نادٍ يتشرف بالتواجد فى صفوفه وأى فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامى لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار فى صفوف الفريق السماوي.

وأضاف، "إكرامى لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة فى الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملى داخل الملعب كما أننى أحافظ على نفسى بفضل الالتزام فى تدريباتى وفى نظامى الغذائي".