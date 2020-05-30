محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جلبرتو: قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا بالوزارة لمناقشة عدد من الملفات ابرزها الخطة الخاصة بالاجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية في ضوْ قرارات مجلس الوزراء لعودة النشاط الرياضي في مصر منتصف شهر يونيو. وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في وقت سابق أن النشاط الرياضي سوف يعود بشكل تدريجي منتصف شهر يونيو. Advertisements ووفقاً لما جاء بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزير الشباب والرياضة، تناول الاجتماع الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا فى ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن دراسة عودة النشاط في عدد من الالعاب الرياضية المختلفة. وشهد الاجتماع أيضاً مراجعة الخطط المتبعة فى العديد من دول العالم والخاصة بضوابط عودة النشاط والمتضمنة كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية لجميع المشاركين والمعنيين والعاملين في المجال الرياضي وفق توصيات منظمة الصحة العالمية. وأكد وزير الرياضة على وضع سلامة وصحة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في المجال الرياضي صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها في إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة الخطط العالمية ضمن كواليس اجتماع وزير الرياضة واللجنة الطبية استعداداً لعودة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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