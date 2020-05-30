حسام البدري يتابع مرموش بعد ظهوره الأول في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري اللاعب عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألماني. وشارك مرموش للمرة الأولى بالدوري الألماني "بوندسليجا" خلال الجولة الـ28 مع فريقه فولفسبورج ضد باير ليفركوزن. ويريد الجهاز الفني للفراعنة مراقبة اللاعب جيدا للتعرف علي مستواه ومدي إمكانية الاستفادة منه في صفوف المنتخب الوطني، في حالة استمراره بالمشاركة مع فريقه وتألقه بمنافسات الدوري الألماني. وتأتي متابعة مرموش ضمن خطة الجهاز الفني للمنتخب الوطني من أجل تدعيم الفريق بعناصر جديدة، واتساع قاعدة الاختيارات سواء في اللاعبين المحليين أو الدوليين.

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