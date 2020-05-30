الخليج 365 يكشف حقيقة اهتمام الزمالك بكوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:



نفى قيس عاشور، المتحدث الإعلامي بنادي النجم الساحلي أن يكون هناك مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضم مهاجم الفريق سليماني كوليبالي، مؤكدًا أنه لا يعلم أي أمر بخصوص عرض المهاجم على النادي الأبيض.

وكانت تقارير قد ربطت بين المهاجم الإيفواري وبين الزمالك، لكن مسؤول نادي النجم نفى أن يكون هناك أي مفاوضات على المستوى الرسمي.

وقال بن عاشور من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه لا توجد أي مفاوضات من جانب الطرف المصري مضيفًا أن مسألة عرض اللاعب على إدارة الزمالك هو أمر لا يعلمه.

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وأكمل: "اللاعب عقده مستمر مع النادي التونسي حتى 2024 ورحيله عن الفريق يجب أن يكون فقط عن طريق إدارة النادي."

وأفاد مصدر مقرب من النادي الساحلي أن عقد كوليبالي مع النجم الساحلي ليس به أي شروط جزائية والتي من شأنها أن تسهل رحيل اللاعب.

ويعيش النجم الساحلي في الوقت الحالي على وقع أزمات بسبب الأمور المالية والتي جعلت بعض لاعبيه يهددون بالرحيل، فيما لم تحسم الإدارة بعد مصير المدرب الجديد وهو ما جعل البعض يؤكد أنه في حال وصول أي عرض جيد لأي لاعب فإن الإدارة لن تتردد في الموافقة على رحيله من أجل انعاش الوضع المالي في الفريق.

وكما هو معروف فإن كوليبالي سبق وأن دافع عن ألوان النادي الأهلي في 2017 قبل أن يرحل في نفس الموسم مما جعل الأهلي يشكو اللاعب إلى الفيفا.