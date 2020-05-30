"موقفه متشابه مع الهداف التاريخي لكأس العالم " .. نجم الأهلي الأسبق يوجه نصيحة لمرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عمرو:

أشار سمير كمونة، مدافع منتخب مصر السابق، أن تصعيد عمر مرموش من رديف فولفسبورج إلى الفريق الأول دليل على اقتناع المدرب بقدراته.

ونصح كمونة -لاعب كايزر سلاوترن الألماني السابق- محترفنا المصري مرموش بالصبر، مشيرا بأن اللعب في البوندسليجا ليس بالسهل.

وقال كمونة في تصريحات لقناة الحدث اليوم:" عمر مرموش لاعب مميز وأتابعه مع فولفسبورج، فتصعيده للفريق الأول بعد تجربته في الرديف دليل على اقتناع المدرب بقدراته".

وأكمل:" مرموش في حالة متابعة من قبل مديره الفني في الفترة الحالية، حيث يراقبه مدربه بإشراكه تدريجيا من خلال متابعة أجواء اللاعب وأسلوب لعبه".

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وأضاف:" عمر مرموش موقفه متشابه مع الدولي الألماني السابق ميروسلاف كلوزا، حيث كان يلعب للفريق الرديف لكايزر سلاوترن عندما كنت ألعب فيه أنا وهاني رمزي ومايكل بالاك، ثم تم تصعيده للفريق الأول".

ميروسلاف كلوزا هو الهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا والهداف التاريخي لكاس العالم برصيد 16 هدف.

وواصل:" الدوري الألماني صعب للغاية، لكن عمر لاعب جيد ويحتاج للاستمرارية والإصرار في بلد بها ثقافة كروية عالية".

واختتم:" أنصحه بالصبر ومحاوله التأقلم مع أجواء المعيشة وطريقة اللعب في ألمانيا، جيث أن الألمان يتميزوا بالجري الكثير".