فاروق يتحدث لمصراوي عن.. عودة الدوري.. ما يحتاجه الأهلي.. ورأيه في فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد فاروق، لاعب الأهلي الأسبق، إن بطولة الدوري لا بد أن تعود للقيمة السوقية للبطولة ومستوى اللاعبين فلديك حجم عمالة كبير في المجال الرياضي، وإذا لم يُلعب الدوري سيؤثر على الألعاب الأخرى ولكن بالطبع مع الاحتراز فسلامة الناس واللاعبين أولاً.

وبسؤاله عن الأفضل فايلر أم كارتيرون خلال الموسم الجاري، رد فاروق لمصراوي: "لا أقلل من الزمالك ولكن حالة الاستقرار والمؤسسة هنا وهنا ونوعية اللاعبين مختلفة ولن أحكم على فايلر إلا بعد رؤيتي للبطولات ولكن على المستوى الفني الأهلي في تصاعد كما حصل كارتيرون على بطولات مع الزمالك".

وعما يحتاجه الأهلي في الفترة المقبلة، قال: "إحنا من الخارج ولا نعلم ما يدور في الداخل ولكن الفريق بحاجة لمدافع وظهير أيمن ومهاجم ولاعب خط وسط رقم 10 بجانب قفشة".

وأشار فاروق أن الأهلي وضع سياسة محترمة بوضع سقف للاعبين ووضع قائمة بأولوياته، مضيفاً: "أحمد فتحي كان لا بد أن تسمع الإدارة له، كنت أتحدث معه فيخبرني أن الإدارة لم تتحدث معه عن التجديد، فتأخرت الإدارة في الحديث معه، وكذلك تعامل الأهلي بصورة محترمة مع ملف تجديد حسام عاشور، وكنت أتمنى أن يعتزل الثنائي داخل الأهلي، ولكن لكل منهما طريقة خاصة يفكر بها".