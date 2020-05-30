بالصور.. الأزمة تشتعل بين عضو مجلس الأهلي وآل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

شهدت الساعات الماضية، هجوم متبادل بين محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الاسباني ورئيس النادي الأهلي الشرفي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان مسؤول النادي الأهلي قد نشر رسالة عبر حسابه الشخصي طالب بتدخل الدولة لعلاج فيروس "عجوز" واخر "عيل مستجد" على الرياضة المصرية.

وكتب آل الشيخ من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "هوا مين الهلفوت ده محمد سراج الدين؟ ايه موقعك من الاعراب بس قبل مرد عليك يا هلفوت؟".

وقام عضو مجلس ادارة النادي الأهلي بالرد عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" "هو انا متربي وهادي الحمد لله ودي نعمة ربتني عليها والدتي الأستاذة الجامعية ووالدي وهو لواء مدفعية سابق في الجيش المصري بس افتكر انه كان علمني كمان ان الكرامة دي اعلى واهم صفات الإنسان وان عمري ما اقبل اي تجاوز في حقي".

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وأضاف "انا بشفق عليك حقيقي لأنك ملقتش حد يربيك تربية سوية أو يعلمك ان مش كل حاجة المظاهر والشو والهبل اللي بتعمله ده اللي خلاك مسخة أمام العالم كله".

وواصل " في قيم ومعاني واصول اهم وأسمى من كده بكتير بس انت معذور متعرفهاش بحمد ربنا اني اتربيت كده".

وشدد "وانا مش بشوفك يا تركي ال شيخ من اول يوم غير واحد ناقص وجاهل وهفضل اشوفك كده على طول وعلى فكرة انت مش كاسر عيني وانت عارف كده كويس ولا عمرك هتقدر في أحلامك حتى تكسرها ولا انت ولا اتخن تخين".

وكان الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم، قد قام بنشر رسالة غامضة أمس الجمعة عبر "فيس بوك" قائلأ "اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!".

وبعد قيامه بنشر بعض المكالمات الهاتفية المسجلة قال "أهل مصر أهل طيبة وكرم وجدعنه ووفاء واخلاق ... الرسالة وصلت؟".