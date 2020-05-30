بالفيديو.. لاعبو سالزبورج يحتفلون بالكأس باحتياطات وقائية خوفا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

احتفل لاعبو ريد بول سالزبورج النمساوي بالتتويج بكأس النمسا للمرة السابعة بعد الفوز على أوستريا لوستيناو بالأمس.

وفاز فريق سالزبورج بخماسية دون رد على أوستريا لوستيناو المنتمي للدرجة الثانية في نهائي الكأس بأول لقاء يُلعب بالنمسا بعد استئناف الموسم.

وفي ظاهرة جديدة من ظواهر كرة القدم في عصر كورونا، احتفل لاعبو سالزبورج بمراسم التتويج خلال التزامهم بقاعدة التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ، حيث تم وضع علامات متباعدة لكل لاعب من أجل الوقوف عليها أثناء تسلم الكأس.

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يذكر أن الدوري النمساوي سيستأنف يوم 2 يونيو المقبل، بعدما توقف في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل فريق سالزبورج صدارة الدوري المرحلة النهائية من الدوري النمساوي برصيد 24 نقطة، ويأتي خلفه فريق لاسك برصيد 21 نقطة.