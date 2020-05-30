وفاة لاعب كرة قدم بوليفي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

توفى فرانس رومان جوزمان، اللاعب الدولي البوليفي، إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 25 عاما.

وتوفى جوزمان هو ووالده وعمه جراء إصابة الثلاثة بفيروس كورونا، حيث كانوا يقيموا في ولاية بيني وهي الأكثر انتشارا للمرض بداخلها في بوليفيا.

وكان ينشط جوزمان في دوري القسم الثاني ببوليفيا بفريق جامعة ترينيداد، كما شارك مع المنتخب البوليفي من قبل في مرحلة الناشئين والشباب.

ونعى الاتحاد البوليفي لكرة القدم جوزمان في بيانا رسميا جاء نصه:" يعرب الاتحاد البوليفي لكرة القدم عن تعازيه الصادقة لأصدقاء وعائلة رومان جوزمان ، ونطلب من الله القوة في هذه الأوقات الصعبة"