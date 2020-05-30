قرار الفيفا يُعطل صفقة الزمالك “المنتظرة”

عطل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحرمان النادي المصري البورسعيدي من القيد، انضمام ظهير الفريق كريم العراقي إلى صفوف نادي الزمالك.

واتفق مسؤولو الزمالك مع ظهير المصري كريم العراقي على ضمه للفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن منع الفريق البورسعيدي من القيد يؤجل اتمام الصفقة في الوقت الحالي.

وعاقب الاتحاد الدولي فريق المصري بحرمانه من القيد لمدة عام ونصف بسبب أزمة لاعبه السابق شيخ موكورو، الذي قام بشكوى النادي الساحلي لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، على أن تنتهي العقوبة بنهاية موسم 2020-2021.

وظهر كريم العراقي بمستوى متميز للغاية مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة الأمم الأفريقية دون 23 عاما المؤهلة إلى الأولمبياد التي اقيمت بالقاهرة، مما خطف انظار مسؤولي الزمالك الذين يرغبون في التعاقد معه، بعد موافقة المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وينتظر مسؤولو الزمالك قرار الاتحاد الدولي الخاص بالتماس النادي المصري لإيقاف عقوبة منعه من القيد، من أجل التقدم بعرض رسمي إلى الفريق البورسعيدي للحصول على خدمات اللاعب.

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