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دى بروين يضع شرطًا لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة نجم مانشستر سيتي، “كيفين دي بروين” فى تجديد عقده مع السيتيزنز، رغم العروض المغرية التى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، خاصة من الإسباني.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية، اشتراط النجم البلجيكي إلغاء العقوبة الموقعة على النادي الإنجليزي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعدم المشاركة فى بطولة لمدة عامين، من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية، فإن محكمة التحكيم “كاس” سوف تنظر فى الاستئناف المقدم من النادي الإنجليزي، ضد العقوبة الموقعة عليه من اليويفا، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالى النظيف، فى الثامن من يونيو المقُبل.

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ينتهى عقد دى بروين مع السكاي بلوز فى صيف عام 2023، ولكن تسعى إدارة النادي للإبقاء على نجمها لأطول فترة ممكنة، فى ظل إهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته، أبرزها “ريال مدريد وباريس سان جيرمان”، خاصة بعد تصريحاته السابقة باحتمال رحيله، حال عدم إلغاء العقوبة.

حيث قال النجم البلجيكي في هذا الصدد: “أنا في انتظار القرار، الإدارة أخبرتنا أنه سيتم الاستئناف، لهذا السبب سأنتظر ما سيحدث، أنا أثق في النادي”.

وأضاف: “سنتان دون مشاركة أوروبية ستكون فترة طويلة، إذا كانت سنة واحدة سأرى”.

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