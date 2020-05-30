لاعب الزمالك المُعار ينتظر تحديد مصيره

رفض لاعب الزمالك المُعار إلى صفوف طلائع الجيش أحمد “كابوريا”، البت في العروض التي تلقاها من بعض الأندية للحصول على خدماته، انتظارا لتحديد موقفه مع إدارة مرتضى منصور.
وتلقى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، بعض العروض من أندية الدوري المصري، ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتظر كابوريا انتهاء فترة اعارته لفريق طلائع الجيش بنهاية الموسم الحالي، من أجل تحديد موقفه في ظل ارتباطه بعقد مع الزمالك لا يزال مستمرا.
وكان كابوريا قد انضم لصفوف الزمالك قادما من المصري البورسعيدي عام 2017، وسرعان ما خرج اللاعب للإعارة إلى الاتحاد السكندري ثم إلى طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته مع الفريق.
يذكر ان إدارة نادي الزمالك قد كلفت المدير الفني “باتريس كارتيرون“، بحسم مصير لاعبي الفريق المعارين من أجل تحديد الأسماء التي سوف يتم اعادتها إلى الفريق أو بيعهم بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي.
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