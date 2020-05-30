لينجليه يرفض الانتقال من برشلونة إلى الإنتر

قال مدافع برشلونة “كليمنت لينجليه” إنه غير مهتم بالمغادرة إلى إنتر هذا الصيف، وفقًا لتقارير من “موندو ديبورتيفو”، ليعقد من مهمة إدارة ناديه في التعاقد مع المهاجم “لاوتارو مارتينيز”.

وارتبط اللاعب الفرنسي الدولي بالانتقال إلى جوسيبي مياتزا قبل موسم 2020-21 ، كجزء من عملية إصلاح أوسع نطاقا من قبل “كيكي سيتين” تشمل التعاقد مع المهاجم السابق ذكره، وكذلك زميله “ميلان سكرينيار”.

ومع ذلك، يريد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا البقاء في كتلونيا، بعد أن أثبت نفسه كشريك دفاعي لـ”جيرارد بيكيه” مع لعب 29 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

Advertisements

وتم ربط نجم إشبيلية السابق بعرض تبادل للاعبين للسماح لميلان سكرينيار بالتوجه في الاتجاه المعاكس، وهو لاعب يقنع سيتين إلى أبعد الحدود، وفق مصادر الصحيفة الكتلونية..

لكن، يبدو الفرنسي الآخر في برشلونة “صامويل أومتيتي” الآن هو اللاعب الأكثر احتمالية لمغادرة كامب نو، حيث يشاع أن أرسنال وباريس سان جيرمان يتتبعان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

من المؤكد أيضًا أن “جيان كلير توديبو” سيتحرك في الأسابيع المقبلة، مع رغبة ناديه شالكه في تفعيل خيار الشراء الخاص به، كجزء من عقد الإعارة في ألمانيا.

..