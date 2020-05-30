الخليج “بوابة” صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

يترقب صانع ألعاب النادي الأهلي “صالح جمعة“، وصول عدة عروض من جانب بعض الأندية الخليجية، إلى ناديه بشكل رسمي، من أجل الرحيل عن الفريق.

وتلقى جمعة عروض شفهية من عدة أندية خليجية لم يتم الافصاح عنها، عن طريق بعض وكلاء اللاعبين، الذين أكدوا له اهتمام تلك الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب مسؤولو الأهلي من اللاعب احضار عرض رسمي من أي نادي يرغب في الرحيل اليه، بعد انتهاء علاقته مع الفريق، في ظل رفض المدير الفني رينيه فايلر استمراره والمطالبة بخروجه من القائمة.

وفشل الاهلي في تسويق صالح جمعة، عقب قرار رينيه فايلر باستبعاده من حساباته وعدم الاعتماد عليه مطلقا، في ظل عدم التزامه وعدم جدوى وجوده بالفريق.

ولم يشارك صالح جمعة في أي مباراة مع الأهلي منذ تولي رينيه فايلر الإدارة الفنية للفريق مطلع الموسم الحالي.

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