كلوب: التتويج بلقب الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، ليس مهمًا

أكد المدير الفني لفريق ليفربول “يورجن كلوب”، أنه لا يبالي بمكان تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء كان في معقل الريدز، ملعب أنفيلد، او اي مكان آخر.

ودعت الشرطة الإنجليزية إلى نقل ست مباريات إلى ملاعب محايدة خوفا من تجمع الجماهير خارج الملاعب، خاصة مباريات ليفربول التي سيحسم فيها لقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاما.

وقال كلوب لبرنامج تبثه قناة بي إن سبورت الإنجليزية: ”سمعت قبل أيام عبارة جيدة جدا: اننا نحظى بأفضل مشجعين في العالم، لذا ربما علينا الآن أن نكون أفضل مشجعين يبقون في منازلهم”، في دعوة للمشجعين لتفادي التجمع والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

Advertisements

وعندما سئُل عن رغبته في أن يكون حسم اللقب على أي ملعب، أجاب: “على ملعب أنفيلد، لكننا لا نعرف، وهذا ليس مهما. غالبية الناس في هذا الكوكب لم يحظوا بفرصة في حياتهم ليكونوا أبطال البريميرليج ، وبالنسبة إلينا هذه الفرصة قائمة. لذا سنقبل عليها”.

وتابع: “ستكون ثمة لحظة في حياتنا سيتاح لنا فيها الوقت والفرصة، وسكون مسموحا مجددا، الاحتفال معا”.

وقال كلوب، عن إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في غياب المشجعين: “سيكون يوما استثنائيا في حياتي، لن يكون مثاليا، لكننا نعرف ذلك منذ مدة، هو لن يكون مثاليا لكننا اعتدنا على الفكرة”.

..