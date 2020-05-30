شاهد بالصور ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” الذي سيستضيف مباريات ريال مدريد

تجري أعمال التجديد في ملعب “سانتياجو بيرنابيو” الشهير لفريق ريال مدريد، ولكن أيضًا بات ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” جاهزًا لاحتضان باقي مباريات الفريق الملكي هذا الموسم في الدوري الإسباني.

وتقرر أن يلعب ريال مدريد مبارياته المتبقية لهذا الموسم في استاد “ألفريدو دي ستيفانو” في مدينته الرياضية “فالديبيباس”، من أجل المضي قدمًا في إعادة تطوير ملعب سانتياجو برنابيو، مع العلم بأنه يجب لعب المباريات دون جماهير لبقية هذا في الموسم على الأقل داخل إسبانيا.

وستنصب أضواء كاشفة جديدة في ملعب الفالديبيباس لضمان إضاءة الملعب بالكامل للبث التلفزيوني، و من المقرر أن يتم تثبيت اللوحات الإعلانية من أجل الامتثال لصفقات الرعاية.

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وسيتدرب نجوم لوس بلانكوس الآن مرة واحدة في الأسبوع في دي ستيفانو، من أجل التعود على العشب الجديد وهم يسعون إلى اختتام موسم 2019/20 كأبطال محليين.

ست مباريات تنتظر الريال على أرضه

تبقى ست مباريات على أرض ريال مدريد من أصل 11 مباراة، وخمسة مباريات خارج حدود العاصمة، سوف تحدد شكل الصراع مع برشلونة على لقب الليجا.

وتبدو المباريات التي ستقام في دي ستيفانو ضد “إيبار وفالنسيا وخيتافي ومايوركا وألافيس” أقل صعوبة ، من المواجهات الأخرى، الأكثر إشكالية بعض الشيء، ضد ريال سوسيداد وإسبانيول وغرناطة وليجانيس، الذين يصارعون من أجل البقاء.

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