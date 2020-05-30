تجهيز المصابين.. مكاسب الوداد من “كورونا”

اقترب الوداد البيضاوي من استعادة بعض العناصر الأساسية، مستغلا فترة توقف البطولة المحلية وخضوع اللاعبين للحجر الصحي عقب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

ولاحت الفرصة أمام مجموعة من لاعبي الوداد “المصابين” لربح الوقت عقب توقف النشاط الكروي، والاستفادة أكثر من العلاج في إطار استعدادهم للعودة للمنافسة.

ويتصدر الوداد الدوري المغربي برصيد 36 نقطة، كما تأهل الفريق لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وقطع اللاعبون المصابين بالوداد أشواطا مهمة في العلاج والتأهيل ومن المنتظر أن يكون هؤلاء في قمة استعدادهم للعودة لأجواء المنافسة.

ويعاني الثلاثي “أشرف داري وصلاح الدين السعيدي وإسماعيل الحداد” من اصابات متعددة قبل توقف النشاط، حيث استغل اللاعبون فترة الحجر الصحي في العلاج والاستشفاء.

وتقوم الحكومة المغربية بتحركات مكثفة من أجل استئناف بطولة الدوري عقب توقف طويل منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

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