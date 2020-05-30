نجم الزمالك يُشيد بهجوم عضو الأهلي على تركي آل الشيخ

أثني لاعب الزمالك السابق “أحمد عيد عبد الملك”، على طريقة رد عضو إدارة الأهلي “محمد سراج” على رئيس هيئة الترفيه “تركي آل الشيخ” عقب الأزمة الاخيرة التي نشبت بين الطرفين.

وشن محمد سراج هجومًا حادًا على تركي آل الشيخ بعد أن وصفه الوزير السعودي بـ”الهلفوت” ردا على قيام عضو الأهلي بالتحدث عن مُعاناة كرة القدم المصرية من سموم فيروس محلي عجوز وفيروس آخر أجنبي مُستجد، دون تسمية المقصودين بذلك التشبيه”.

وغرد عبد الملك عبر حسابه على “تويتر” مشيرا إلى أنه لا يعرف محمد سراج بشكل شخصي، لكنه يعرفه كعضو في إدارة الاهلي، مشددا على سعادته بما فعله وعدم خوفه عندما رد على تركي آل الشيخ، واصفا حديثه بـ”المحترم”.

وكان تركي آل الشيخ قد قلل صباح أمس الجمعة من مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب في تصريح نشره على فيسبوك أيضًا، حين قال “الحمد لله لديّ نادي في أوروبا، والباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح حتى يأتي رجال يُقدرون الرجال”.

يذكر ان تركي آل الشيخ قد هاجم لاعب الزمالك المعتزل أحمد عيد عبد الملك في وقت سابق، بعدما قام الأخير بانتقاد تصريحاته التي سخر فيها من نادي الزمالك، أثناء علاقته الطيبة مع رئيس الاهلي محمود الخطيب عقب الصلح بينهما والذي لم يدم طويلا.

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