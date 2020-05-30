بعد أن وصفه بـ”الهلفوت”.. عضو الأهلي يُهين تركي آل الشيخ

أهان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي “محمد سراج”، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية “تركي آل الشيخ“، بعدما وصفه الأخير بأنه “هلفوت” عبر منشور له على حسابه الشخصي على “فيس بوك”.

ولم يصمت عضو الاهلي على تجاوز تركي آل الشيخ، ورد هو الآخر بتغريدة هي الأقوى من جانب مجلس إدارة النادي القاهري منذ اندلاع الخلافات بينه وبين مالك نادي ألميريا الإسباني.

ووجه سراج حديثه إلى تركي آل الشيخ قائلا: ” الحمد لله نجحت والدتي الأستاذة الجامعية، ووالدي لواء مدفعجية سابق بالجيش المصري في تربيتي على الهدوء، لكن أيضا تعلمت منهم أن الكرامة اعلى واهم صفات الإنسان”.

Advertisements

وواصل عضو الأهلي هجومه على رئيس شرف النادي قائلا: ” أنا أشفق عليك يا تركي آل الشيخ لأنك لم تجد من يقوم بتربيتك تربية سوية، حب المظاهر ليس كل شيء، وما تفعله جعلك مسخة أمام العالم، هناك قيم وأصول أهم واسمى بكثير من ذلك، أنت معذور لأنك لا تعلم هذه القيم، أراك منذ اليوم الأول شخص ناقص وجاهل، وسوف اظل أراك هكذا”.

وكان تركي آل الشيخ قد قلل صباح أمس الجمعة من مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب في تصريح نشره على فيسبوك أيضًا، حين قال “الحمد لله لديّ نادي في أوروبا، والباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح حتى يأتي رجال يُقدرون الرجال”.

كما وصف محمد سراج الدين بـ”الهلفوت” ردا على تغريدة الأخير التي تحدث فيها حول مُعاناة كرة القدم المصرية من سموم فيروس محلي عجوز وفيروس آخر أجنبي مُستجد، دون تسمية المقصودين بذلك التشبيه”.

..