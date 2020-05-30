رياضة | عودة التدريبات الجماعية لأندية الليجا الإثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة التدريبات الجماعية لأندية الليجا الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الليجا الإسبانية اليوم أن الأندية ستعود لاستئناف التدريبات الجماعية في الأول من يونيو، أي بعد غد الإثنين ، تمهيدا لعودة منافسات الدوري المحلي يوم 11 يونيو القادم.

وقالت رابطة الدوري في بيان: "الأندية ستبدأ التدريبات الجماعية في الأول من يونيو، بعد أن خففت الحكومة القيود".

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وعادت الأندية إلى التدريبات الفردية في بداية مايو الجاري، قبل الانتقال للتدريبات في مجموعات حتى عشرة لاعبين في كل مجموعة لمدة أسبوعين، ثم من 14 لاعبا منذ الاثنين الماضي.

ويعود دوري الدرجة الأولى "الليجا" في 11 يونيو المقبل، بمباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس، مع احتمال إقامة مباريات كل يوم حتى نهاية الموسم في 19 يوليو المقبل.

وتوقفت أنشطة كرة القدم في إسبانيا في 12 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.