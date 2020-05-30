رياضة | البدري يتابع عمر مرموش نجم فولفسبورج الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري يتابع عمر مرموش نجم فولفسبورج الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن متابعته للاعب عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني، خلال الفترة الحالية.

وعادت بطولة الدوري الألماني منذ منتصف مايو بعد فترة توقف دامت لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

Advertisements

ويتابع البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء جهازه الفني طارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر اللاعب عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألماني خلال مشاركته في منافسات الدوري الألماني من أجل مراقبته جيدا للتعرف علي مستواه ومدي إمكانية الاستفادة منه في صفوف المنتخب الوطني في حالة استمراره بالمشاركة مع فريقه وتألقه بمنافسات الدوري الألماني.

ويأتي ذلك في في إطار خطة الجهاز الفني لضم عناصر جديدة للفريق الوطني واتساع قاعدة الاختيارات سواء في اللاعبين المحليين أو الدوليين

ويذكر أن الجهاز الفني يحرص علي مراقبة لاعبي مصر الدوليين في الخارج خلال هذه الفترة لمتابعة كل التطورات الخاصة بمراحل عودة المنافسات من جديد