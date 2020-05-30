رياضة | جون أنطوي يحسم الجدل بشأن رحيله عن بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر جون أنطوي يحسم الجدل بشأن رحيله عن بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، موقفه الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الغاني جون أنطوي في تصريحات لموقع "FootballMadein الغاني"، إنه مستمر مع نادي بيراميدز، بالموسم الجديد ولا يفكر بالرحيل في الوقت الحالي.

وتابع: "الأنباء التي تتردد غير صحيحة، لا أريد الرحيل عن بيراميدز، يتبقي في عقدي موسمين، أرغب في البقاء وتحقيق لقب الكونفدرالية".

وكان بيراميدز سبورت، أعلن عن التعاقد مع جون أنطوي، قادمًا من صفوف مصر المقاصة بعقد يمتد لثلاث مواسم وينتهي في عام 2022.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه، والعودة إلى الدوريات الخليجية مرة أخرى.

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