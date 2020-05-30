رياضة | إجراءات مشددة في اتحاد الكرة قبل استقبال الموظفين

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إجراءات مشددة في اتحاد الكرة قبل استقبال الموظفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد المصري لكرة، بنشر حملة تعقيم شملت كل أرجاء ومكاتب المبنى، خلال إجازة عيد الفطر تمهيدًا لاستقبال الموظفين غدا الأحد.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، أصدر قرارًا بإلزام الموظفين وعدم دخول أي شخص للمبنى دون ارتداء الكمامات، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار تقليل أعداد الموظفين حتى منتصف يونيو.

وانتابت موظفو الجبلاية، حالة من القلق بعد تأكد إصابة محمود سعد المدير الفني للاتحاد بفيروس كورونا، وتم فحص 12 موظفا من المخالطين له، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأكد العطار، أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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